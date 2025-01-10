Beşiktaş’ta ibre yeniden Correa’ya döndü

Beşiktaş bir yandan teknik direktör arayışlarına devam ederken diğer yandan da transfer listesi şekilleniyor. Siyah beyazlılar daha önce defalarca transfer listesine eklediği Angel Correa’yı yeniden gündemine aldı.

Atletico Madrid'in Arjantinli kanat oyuncusu, daha önceki dönemlerde de sıkça Beşiktaş'la anılmış ancak sonuca ulaşılamamıştı. İspanyol kulübünün başkanı Enrique Cerezo ile kuvvetli ilişkileri olan başkan Serdal Adalı, bu transferde aktif rol oynayacak.

Yönetim, kısa süre içerisinde teknik direktörü belirlemeyi, hemen ardından da Correa için hamle yapmayı planlıyor. 29 yaşındaki tecrübeli isim bu sezon düzenli olarak oynamadı ve toplamda 834 dakika sahada kaldı. Ancak kendisine verilen şansları iyi değerlendiren yıldız futbolcu, 5 gol ve 2 asistle takımına önemli bir katkıda bulundu.