Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı

Futbolun Sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş, seçime giden Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı

Beşiktaş olağanüstü kongreye hazırlanıyor.
Ahmet Nur Çebi kararsızmış. Öyle söyledi. Neyi bekliyor; bilemiyorum.
Öteden beri başkan olmak istediği bilinen Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk aday olmayacağını açıkladı.

Serdal Adalı ismi de dolaşıyor. Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden, rahmetli Süleyman Seba'nın sağkolu Metin Keçeli'nin arkadaşlarıyla birlikte Serdal Adalı'yı ikna etmeye çalıştığını duydum. ABD'ye gitmiş. Dönüşünü bekliyor.

Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim Hasan Arat oldu. Ekibini oluşturmaya çalışıyor.

Görüntü böyle.
Ama bu görüntünün arkasından iğrenç iddialar dolaşıyor.

Bir iddiayı Ahmet Nur Çebi bizzat kendisi açıkladı.
Dedi ki;
"Beşiktaş için kendimi yakarım. Ancak eşime, çocuklarıma, aileme laf edeni de yakarım. Gece yarıları kızım aranıyor. Eşime bir takım yazılar atılıyor. Bunların hesabını sorarım.”
Başkan böyle deyip geçmiş ama... Korkunç bir olay bu.
Başkaları da var.

Tevfik Yamantürk'ün de buna benzer nedenlerden dolayı aday olmaktan vazgeçtiğini duydum. Sosyal medyada dolaşan iğrenç paylaşımlardan yakınmış.

Başkanlığı için Metin Keçeli ve arkadaşlarının ikna etmeye çalıştıkları Serdal Adalı da o nedenle mi soluğu ABD'de aldı acaba?
Beşiktaş Türk sporunun temel direklerinden biri.

Elbette ki her Beşiktaşlı gücü varsa eğer ister Beşiktaş başkanı olmayı.
Ama böyle iğrenç yöntemlerle koltuğa oturmak yapanın yanına kar mı kalır sanıyorsunuz?
Serdar Bilgili de öyle gitmişti hatırlıyor musunuz?
Yerine gelenlerin başlarına gelenleri unutuyor musunuz?

Olmaz. Olmamalı.
Bunun zararını hem Türk futbolunun temel direği çeker, hem de yapanlar.
Ayıp oluyor.
"Beşiktaşlıyım" diyenlere bu tür yöntemler yakışmıyor.

Büyük Beşiktaşlı, Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Onursal Başkan Süleyman Seba'nın şu sözlerini bir kez daha hatırlatırım:

- Beşiktaş şampiyon olunsun, maç kazansın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür, ahlaklı olmaktır.

- Beşiktaş’a iyilik yapmak istiyorsanız kimsenin adamı olmayın Beşiktaş’ın olun.

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