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Beşiktaş'ta iki motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Beşiktaş'ta, aynı yöndeki iki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücülerinden biri hayatını kaybederken diğer motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.  

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 21:57
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Beşiktaş'ta iki motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Beşiktaş'ta iki motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
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DHA- Olay, saat 00.30 sıralarında Kadırgalar Caddesi'nde meydana geldi. Nişantaşı yönünde ilerleyen Fatih Çakıllı'nın (21) kullandığı motosiklet, aynı yönde ilerleyen arkadaşlarının bulunduğu motosikletle çarpıştı.

Fatih Çakıllı ve diğer motosiklette bulunan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. kazada ağır yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatih Çakıllı hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ahmet Sait C. ile Edip Sait C. tedavi altına alındı.

Fatih Çakıllı, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Çakıllı'nın cenazesine gelen onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti. Polis yaşanan kaza sonrası soruşturma başlattı. 

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