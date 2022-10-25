﻿Şenol Güneş'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ta Hatayspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu.

Daha geçen hafta "Teknik direktör Valerien Ismael'in arkasındayız. Onunla şampiyon olacağımıza inanıyoruz" diyen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de pes ettiği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Resmi açıklama ise çarşamba günü yapılacak.

Siyah beyazlılarda gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrilirken, ilk aday olarak gösterilen Şenol Güneş, A Spor'a konuştu. Güneş, "Beşiktaş'tan bana gelen bir şey yok ama konuşuluyor. Bir şey olursa öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bir başka aday olan Sergen Yalçın'ın ise "Ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın hocası varken konuşmam doğru olmaz. Ben Beşiktaş'ın evladıyım, her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" dediği öğrenildi.