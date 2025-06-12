Beşiktaş’ta imza: Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.
Özge Özışık’ın Sözleşmesi Yenilendi— Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) June 12, 2025
Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık’ın sözleşmesi bir yıl yenilendi.
2025/26 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz. pic.twitter.com/cMc7FZdQqm