Beşiktaş’ta imza: Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Kaynak: AA
Beşiktaş’ta imza: Sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, başarılı oyuncusu Özge Özışık'la sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Özge Özışık'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın oyuncusu Özge Özışık'ın sözleşmesi bir yıl yenilendi. 2025-2026 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz" denildi.

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