Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Dev anlaşma yenilendi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta imzalar atıldı. Dev anlaşma yenilendi

Beşiktaş ve Nesine arasındaki sponsorluk anlaşması Başkan Hasan Arat'ın da katıldığı törenle yenilendi.

Beşiktaş Kulübü ile Nesine arasında 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşması yenilendi. Nesine, siyah-beyazlı futbol takımının forma kol sponsoru oldu.

Tüpraş Stadı’nda düzenlenen imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Nesine CEO’su Halit Gülbakanoğlu katıldı. Arat, Nesine ile Beşiktaş arasındaki uzun soluklu iş birliğinin önemine vurgu yaparak, “Beşiktaş, 2010’dan beri Nesine ile birlikte. Halit Bey’in desteği bizim için çok kıymetli. Bu sezon formalarımızda Nesine markasını taşımaktan gurur duyuyoruz. Bu birlikteliğin uzun yıllar devam etmesini umuyoruz,” dedi.

Forma satışlarında büyük bir artış yaşandığını belirten Arat, “Beşiktaş iyi yolda. Avrupa’da bu hafta ilk maçımıza çıkacağız. Takımımıza güveniyoruz. Nesine’nin uluslararası alanda da çalışmaları olacaktır,” diye ekledi.

Nesine CEO’su Halit Gülbakanoğlu ise Beşiktaş’ın forma kol sponsoru olmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Uzun yıllardır Beşiktaş ile birlikteyiz. Avrupa maçlarında formasının sol kolunda sponsorluk yapacağız. Taraftarların geri dönüşleri bizim için çok önemli. Sporu gençlere katkı sağlamak için destekliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Gülbakanoğlu, yasa dışı bahisle mücadelenin önemine de değinerek, “Türkiye’deki legal bahisi daha güçlü hale getirmek çok önemli. Bu mücadele ile Türkiye’nin iç cirosunu korumayı hedefliyoruz,” dedi.

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