Beşiktaş’ta İsmail Kartal sürprizi. Fenerbahçe’de 99 puanla şampiyonluğu kaçırmıştı

Beşiktaş, Serdal Adalı’nın başkan seçilmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladı. 1 numaralı aday olan Sergen Yalçın’ın teklifi reddetmesi sonrası yerli ve yabancı çok sayıda aday gündeme geldi. Ancak edinilen son bilgilere göre sürpriz bir isim listeye girdi.

Siyah beyazlıların adayları arasında geçen sezon Fenerbahçe’de 99 puan ile şampiyonluğu kaçıran İsmail Kartal yer aldı.

Beşiktaş yönetiminin İsmail Kartal’ın da aralarında olduğu yerli ve yabancı 9 aday olduğu listeden bir ismi belirlemek için oylama yapacak. Başkan Serdal Adalı, birinci tercihini yerli bir teknik adamdan yana kullanırken yabancı alternatifler arasında özellikle Alman ekolünden gelen isimler dikkat çekiyor.

İsmail Kartal’ın ise Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde bulunması, büyük takımda çalışması ve ligi yakından tanıması nedeniyle öne çıkan bir seçenek olduğu değerlendiriyor.

Yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusunda çıkacak karar merakla bekleniyor.