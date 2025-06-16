Beşiktaş'ta istenmeyen futbolcuya dünya devi talip!

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Beşiktaş'ta istenmeyen futbolcuya dünya devi talip!

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Ciro Immobile için son derece sürpriz bir talip çıktı. İtalyan oyuncuyu, ülkesinin dev ekibi kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren İtalya santrfor Ciro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Kadroda düşünlmeyen ve yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen dünya yıldızı golcü yeniden ülkesine dönebilir.

SERDAL ADALI İNDİRİM İSTEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Immobile ile birebir görüştüğünü ve yıllık 6 milyon euro olan maaşında indirime gitmesini talep ettiklerini açıklamıştı.

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CIRO IMMOBILE İÇİN MILAN SESLERİ

İtalya basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; İtalyan devi Milan, Beşiktaş'ın golcüsü Ciro Immobile ile yakından ilgileniyor. Haberin detaylarında ise Immobile'nin menajeri Marco Somella'nın, kısa süre önce Milan yetkilileriyle temasa geçtiği belirtildi.

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