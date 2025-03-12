Beşiktaş’ta istifa depremi! Başkan ‘görevi bırak’ dedi, Aslı Üstünkaya rest çekti

Beşiktaş kulübünde istifa sıkıntısı yaşanıyor.

Hasan Arat…

Hakkında birçok iddialar ortaya atıldı.

Divan Kurulu toplantısında bizzat Başkan Serdal Adalı açıkladı.

Yolsuzluk konuları hakkında hazırlanan dosya savcılığa suç duyurusu yapılarak teslim edildi.

Kulüpten ihracı için verilen dilekçe işleme konuldu.

Eski ile yeni yönetim arasında yüksek gerilim hattı var.

Hem de öyle böyle değil.

Gücünü ölçebilecek alet yok henüz!

Bunların arkasında ise bambaşka bir olay yaşanıyor.

Aslı Üstünkaya…

Eski Başkanlardan Mehmet Üstünkaya’nın kızı.

Başarılı bir iş kadını…

Bir önceki seçimde Arat’ın sağ kolu gibiydi.

İşini gücünü bırakıp kulislere daldı.

Ardından Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.’ye yönetici olarak atandı.

Böylece ödülüne kavuşmuş oldu(!)

Maşallah, maşallah…

Gel zaman git zaman derken Arat, önce A.Ş.’deki hemen ardından da dernekteki görevlerinden el çekti.

Kayıplara karıştı…

Bir acayip süreç.

Serdal Adalı ve ekibi göreve geldi.

Doğal olarak Futbol A.Ş.’yi sil baştan değiştirmek istedi. Burası için yeni yönetim oluşturuldu.

Ancak bir türlü göreve başlayan olamadı.

Gelin bakın ne oldu.

Üstünkaya, ‘Ben istifa etmem’ diye tutturdu.

İnat mı, inat…

Hani bir söz var ya; keçi inadı diye...

İşte öyle bir şey.

Tuhaf durum.

Açık oturumluk cinsinden.

Kimse ikna edemedi. Nuh diyor, peygamber demiyor.

Arat’ın isteği üzerine böyle tavır içine girdiği dahi konuşuldu.

Aslı hanım, “Başkanlık yapan babanın kızıyım. Beşiktaş’tan istifa edilmez.” dediyse de kimse mantıklı bulmadı.

Zira ne başkanlar, yöneticiler istifa ettiler. Hem de seçim öncesi gecesini gündüzüne katıp yol arkadaşlığı yaptığı Arat dahil.

Ne demişlerdi yola çıkarken hatırlayalım:

‘Bu yol, Beşiktaşlıların yolu’

Hani nerde?

Çok tuhaf şeyler oluyor Beşiktaş kulübünce çok!

Nerden tutsan elde kalıyor.

Adalı yönetimi, Futbol A.Ş. de kongre yapıp yönetim değişikliğine gitmeyi planlıyor.

Bir koltuk uğruna ne dolaplar dönüyor.

Dönme dolap mı desem, dönmeyen dolap mı artık bilemiyorum.

Kadının fendi erkeği yendi derler atalarımız.

Hiç boşa edilmiş söz değil.

Aslı Üstünkaya’nın bu tutumu tam da buna örnek.

Siz, siz olun şirkete yönetici akarken bir değil, artık bin kez düşünün.

Bakın koca Beşiktaş kulübü

Başkanı…

Kongre üyelerinin oyları ile seçilip göreve gelmiş.

Eski başka Arat’ın şirkete atadığı bir kişiyi, ne yaptıysa görevden alamıyor.

Bu engeli üç ay olacak aşamıyor.

Engelleri aşta gel kurban olam

Kurtar beni buralardan ne olursun!..