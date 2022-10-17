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Çebi, Beşiktaş taraftarının istifasını istediği Valerien Ismael için kararını verdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, teknik direktör Valerien Ismael ile yola devam ediyor.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:50
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Beşiktaş'ta istifası istenen Valerien Ismael'e Ahmet Nur Çebi sahip çıkacak mı sorusunun cevabı belli oldu

Çebi, Beşiktaş taraftarının istifasını istediği Valerien Ismael için kararını verdi
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2-2 sonuçlanan Trabzonspor maçının bitiş düdüğü ile Vodafone Park'taki siyah beyazlı taraftarlar Fransız teknik adamı istifaya davet etti.

NTV'nin haberine göre Valerien Ismael aleyhine yapılan tezahüratlar sonrası durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulundan, Fransız çalıştırıcıya destek kararı çıktı.



Başkan Çebi, geçen hafta yaptığı basın toplantısında da, Ismael'e olan güvenini dile getirerek, "Bu seneki şampiyonluğu, Valerien Ismael ile kaldırma planı dışında bir plan içinde değilim. Yönetim kurulumda değil. Hocamızla yola devam etmeyi ve bu sene şampiyonluğu Ismael ile birlikte kaldırmayı planladın. Fikrimde bir değişiklik yok." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor maçı, Valerien Ismael'in siyah beyazlı takımın başında çıktığı 18. karşılaşma oldu. Bu 18 maçta 8 galibiyet alan Beşiktaş, 8 kez berabere kalırken, 2 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar, Trabzonspor beraberliği ile ligde 10. haftayı 19 puan ile tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Milli Damar
17.10.2022 15:11
O zaman Ismael ile elele tutuşur birlikte gidersiniz. Çünkü kulubün gerçek sahibi Büyük Beşiktaş Taraftarıdır. Siz sadece koltuk sahibisiniz. Bilmem anlatabildim mi, ANÇebi efendi.  
 
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