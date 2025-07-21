Beşiktaş'ta isyan var! Antrenmana çıkmadı

Beşiktaş bu sezon Roma'dan Tammy Abraham ve Benfica'dan Orkun Kökcü'yü transfer ederek takımı güçlendirdi. Ancak bu iki futbolcunun aldığı yüksek maaşlar takım içinde sıkıntı yarattı. Takim içinde şu an yüksek maaşları Rafa Silva, Tammy Abraham ve Orkun Kökcü alıyor. Silva ile Abraham yıllık 6 milyon, Orkun Kökcü 5 milyon euro kazanıyor. Bu durum takımın önemli oyuncularından Gedson Fernandes'i rahatsız etti. Yıllık 1.6 milyon euro maaşı alan Portekizli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor. Rus takımı Spartak Moskova'dan teklif alan 26 yaşındaki futbolcu, dünkü antrenmana da sakatlığını bahane ederek çıkmadı.

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SERDAR ADALI KARAR VERECEK

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak için Portekiz'e gittiğinde Gedson'un bonservisinin yüzde 50'sine sahip Benfica ile masaya okurdu. Ancak Adalı'nın teklifi kabul görmedi. Siyah beyazlı kulüpte maaşına zam isteyen Gedson Fernandes konusunda iki yol olduğu belirtiliyor. Birinci yolda Gedson Fernades'in maaşı iyileştirilerek yeni sözleşme imzalanacak. İkinci yol ise oyuncu satılacak. Siyah beyazlılar önümüzdeki günlerde Bakhtiyor Zaynutdinov ve Gedson Fernandes'i transfer etmek isteyen Spartak Moskova ile masaya oturacak. Burada Beşiktaş'ın Portekizli futbolcudan gelecek gelirin yüzde 50'sini Benfica'ya verecek olması kritik olacak. Bakhtiyor Zaynutdinov'a beklenenden yüksek, Gedson Fernandes'in ise daha düşük bir bedelle takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'ı tatmin eden bir teklif gelirse Gedson Fernades ile yollar ayrılacak.