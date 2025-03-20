Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

İstanbul Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüş yapan öğrencilerden oluşan gruba polis müdahale etti.

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

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