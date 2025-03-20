Beşiktaş'ta izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Galatasaray Üniversitesi'nden bazı öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için Çırağan Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.