Bundesliga (Almanya birinci ligi) ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Can Uzun'un geçmişte Beşiktaş’ın transfer radarına girdiği ortaya çıktı.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Beşiktaş izleme komitesi, Nürnberg altyapısında oynadığı dönemde genç futbolcu için olumlu rapor hazırladı ve transfer edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Fakat o dönemki yönetimin süreci ağırdan alması nedeniyle transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Bu gelişmeden sonra bir yıl bekleyen Can Uzun, teklif gelmeyince tercihini Eintracht Frankfurt’tan yana kullandı.

Can Uzun, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 9 resmi maça çıkan Uzun, 6 gol attı ve 4 asist yaptı. Ligde 5 maçta görev yapan genç oyuncu; 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Transfermarkt verilerine göre, Can Uzun'un piyasa değeri 18 milyon Euro'ya yükseldi.