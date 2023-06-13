Beşiktaş'ta 'Kafama sıkarım' kavgası. Seyit Ateş'le Ahmet Akpınar birbirine girdi

Beşiktaş'ta yönetici Seyit Ateş'le Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar arasındaki kavga gündem oldu. İkisi de karşılıklı kulüpten ihraç şikayetinde bulundu.

Beşiktaş'ta 'Kafama sıkarım' kavgası. Seyit Ateş'le Ahmet Akpınar birbirine girdi

Yönetici Seyit Ateş ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar arasındaki kavganın fitili 6 ay önceki Divan Kurulu toplantısında ateşlendi. Divan Kurulu toplantısında birbirleriyle tartışan ikili şimdi de karşılıklı şikayetçi olarak üyelikten ihraç başvurusunda bulundu.

Önce yönetici Ateş, Akpınar'ı başkanı olduğu Disiplin Kurulu'na, Akpınar da Ateş'i üyesi olduğu yönetim kuruluna şikayet etti. İkisi de birbirlerinin kulüpten ihracını istedi.

Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, konuyla ilgili şunları söyledi:

Yönetici Seyit Ateş, Divan Kurulu seçimi öncesi beni aradı. Tevfik Yamantürk’ün başkan aleyhine yaptığı konuşmaların hakaret içerdiğini belirterek kendisine ceza vermemizi ve seçime girmemesini istedi. Kulüpten ihraç edilmesi gerektiğini belirtti. Ben buna karşı çıkınca bana cephe aldı. Altı ay önceki olayı gündem değiştirmek için yeniden konu ettiler. Beni bana, yani başkanı olduğum kurula şikayet etti. Ben de kendisini yönetime şikayet ettim. Zira seçime hile karıştırmanın tüzükteki karşılığı kesin ihraçtır. Yönetim işleme koyup koymaz bilemem. Ben kavgadan kaçmam.

Yönetici Seyit Ateş ise şu ifadeleri kullandı:

Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar iddia ettiği telefon konuşmamızın kaydı olduğunu Divan Kurulu toplantısında açıkladı. Ben de 'Öyle bir şey söylediğimi ispat et kafama sokarım' dedim. Kendisi, 'Sende kafa mı var sıkacaksı' diyerek 500 kişi önünde bana hakaret etti. Ayrıca telefon konuşmamızı kaydetmesi de suçtur. İhraç için başkanı olduğu kurula resmen şikayette bulundum. Bakalım ne cevap gelecek?

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