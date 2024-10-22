Beşiktaş’ta kaleye kim geçecek? Büyük kriz çıktı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Lyon ile oynadıktan sonra Süper Lig’de Galatasaray derbisine çıkacak. Siyah beyazlılarda 2 kritik maç öncesi kaleci krizi çıktı. Ersin Destanoğlu’nun ardından Mert Günok’un da sakatlanması teknik ekibin moralini bozdu.

Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edilirken tecrübeli oyuncunun Lyon maçının yanı sıra Galatasaray derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.

KALEYE KİM GEÇECEK?

Siyah beyazlılarda zorlu maçta kaleye kimin geçeceği merak konusu oldu. Beşiktaş’ta Lyon maçında kaleyi 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin’in koruması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Göktuğ Baytekin'in siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.

Beşiktaş A takımıyla henüz resmi maça çıkmayan Göktuğ Baytekin, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt ve Süper Lig'deki Gaziantep FK maçlarının kadrosunda yer almış, süre alamamıştı.