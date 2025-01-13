Beşiktaş’ta karar haftası. Serdal Adalı son sözünü söyleyecek

Beşiktaş’ta teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sergen Yalçın’ın teklifi reddetmesi sonrası Başkan Serdal Adalı yabancı isimlere yöneldi. Adalı’nın listesinde Rger Schmidt, Niko Kovac ve Felix Magath’ın olduğu öğrenildi.

Gelen haberlere göre, Schmidt’in yüksek maliyeti anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Niko Kovac’ın Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken yönetimin temasa geçtiği son isim ise Magath oldu.

Başkan Adalı, Alman ekolünden gelen bir teknik adamla çalışmak isterken, listedeki isimlerle bir anlaşma sağlanamaması durumunda rota Allegri’ye çevrilecek. Başkan Adalı’nın İtalyan teknik adam ile kısa süre içinde görüşmesi bekleniyor.

SERDAR TOPRAKTEPE İHTİMALİ MASADA

Başkan Adalı teknik direktör meselesini bu hafta çözüme kavuşturmak isterken flaş bir ihtimal de masada bulunuyor. Buna göre, Beşiktaş yönetimi, yola Serdar Topraktepe ile devam etme ihtimalini de masada tutuyor. Yönetim, listedeki teknik adamların hiçbiri ile anlaşma sağlayamazsa Serdar Topraktepe sezon sonuna kadar takımın başında kalabilir. Toraktepe’nin aldığı son Bodrum FK galibiyeti ve geçen sezon kazandığı Türkiye Kupası’nın bu seçeneğin masada olmasının 2 nedeni olarak görülüyor.

Siyah beyazlı yönetim teknik direktör meselesini çözüme kavuştuktan sonra hızla transferlere başlayacak. Beşiktaş’ta özellikle kanat ve savunmaya transferler yapılması bekleniyor.