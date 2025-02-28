Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesi 3 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Kayserispor ile ligde 48. kez rakip olacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlıların 28’e 10 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.30’da başlayacak mücadelede Kayserispor’u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 41 puanla 4. sırada yer alırken, sarı-kırmızılı takım ise 5 galibiyet, 9 beraberlik, 9 beraberlikle topladığı 24 puanla 16. basamakta bulunuyor.

48. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Beşiktaş ile Kayserispor, bugüne kadar ligde 47 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 28, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 maç da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Kartal, 76 kez rakip fileleri havalandırdı, Kayseri ekibi de 43 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı Beşiktaş, 3-0’lık skorla kazandı.



KARTAL 8 MAÇTIR NAMAĞLUP

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, attığı 12 gole karşılık ağlarında ise 6 gol gördü.

Yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer idaresinde ligde 4 müsabaka oynayan Kara Kartal, 1 beraberlik ve 3 galibiyetle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, söz konusu galibiyetleri üst üste oynadığı maçlarda elde etti. Beşiktaş, ayrıca Türkiye Kupası’nda hafta içinde deplasmanda oynadığı Antalyaspor karşılaşmasını da 2-1 kazanmıştı.

EN SON 2011'DE KAYBETTİ

Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ettiği son 11 maçta mağlubiyet almadı. Söz konusu süreçte 10 galibiyet elde eden Kartal, 1 kez de beraberliğe razı oldu. Kayseri temsilcisi, İstanbul’da son 3 puanını 15 Ekim 2011 tarihinde 2-0’lık skorla almıştı.

Beşiktaş ile Kayserispor, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde toplamda ise 23 lig müsabakasında rakip oldu. Kara Kartal, 18 galibiyete imza atarken, sarı-kırmızlı takım da 2 defa kazandı. 3 maçta taraflar 1’er puana razı oldu.

ÜÇ EKSİK DİKKAT ÇEKTİ

Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Gabriel Paulista, Necip Uysal ile Emrecan Terzi yarın Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı sebebiyle ligde Eyüpspor ve kupada Antalyaspor maçlarını kaçıran Ernest Muci’nin ise kadroda olması bekleniyor.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Kartal’da kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu’nun yanı sıra golcü futbolcu Ciro Immboile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak.