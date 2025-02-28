Beşiktaş’ta Kayserispor maçı öncesi kritik soru: Forvette kim oynayacak?

Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üstüne çeken Beşiktaş son 3 maçını kazanırken 8 maçtır rakiplerine mağlup olmuyor. Siyah beyazlılar 26. hafta mücadelesinde yarın Kayserispor’u konuk edecek.
Beşiktaş’ta Teknik Direktör Solskjaer'in Kayserispor maçı öncesi forvette kimi oynatacağını belirlemeye çalışıyor. Siyah beyazlıların İtalyan golcüsü Immobile büyük çöküş yaşarken, genç oyuncu Semih Kılıçsoy ise yakaladığı son şansı iyi değerlendirdi.
Norveçli teknik adamın Kayserispor maçında Semih Kılıçsoy’u ilk 11’de şans vermeyi düşünüyor.
Beşiktaş'a sezon başında Lazio'dan imza atan Ciro Immobile, 30 maçta sahaya çıkarken 14 gol ve 2 asist kaydetti.
Semih Kılıçsoy ise 35 karşılaşmada süre alırken 3 gol ve 6 asistle oynadı.