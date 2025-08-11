Beşiktaş'ta kimsenin beklemediği gelişme! Ayrılmak istiyor

Süper Lig'e iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular da netleşiyor.

Siyah-Beyazlı ekipte son olarak birçok kulübün radarında olan Kosovalı yıldız Milot Rashica, ayrılık için yönetim ile görüştü.

Bundesliga ve Serie A'dan talipleri olan 29 yaşındaki futbolcunun, St. Patrick's maçı sonrası ayrılık talebini yönetime iletirken bu kulüplerle görüşmelerde bulunmak için izin istediği öğrenildi.

Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan Rashica, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.