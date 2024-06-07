Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı

Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı

Beşiktaş'ta Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar Ortaköy İskelesi'nde denize dalarak su altındaki atıkları çıkardı ve kıyı temizliği yaptı.

Etkinlik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSTAÇ tarafından düzenlendi ve ekosisteme zarar veren atıklar sergilenerek çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Çıkarılan atıklar arasında şişe ve poşet gibi maddeler yer alırken, daha ilginç atıklar da bulundu.

Etkinlik sırasında bir gelin ve damadın, denizden çıkarılan atıkları dekor olarak kullanarak fotoğraf çektikleri görüldü, bu da etkinliğe dikkat çeken bir anekdot olarak kayıtlara geçti. Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, her geçen yıl çevre farkındalığının arttığını ve bu sene bölgede çok az atık çıkardıklarını belirterek, böyle devam edilirse denizlerin tertemiz olacağını ifade etti. Kıyı temizliğinin ardından balıkadamlar suda Türk bayrağı açarak etkinliği sonlandırdı.

Son Haberler
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza Spor
Okan Buruk'tan 60 milyon TL'lik imza
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti Dünya
İngiltere’de salgın: 113 ölü. Meksika’da da ilk ölüm gerçekleşmişti
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor Yerel Haberler
Bursa'nın ilk halk lokantası açılıyor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki Ekonomi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan buğday fiyatına tepki
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak Ekonomi
Özgür Demirtaş tarih vererek açıkladı! Paramparça olacak
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı Teknoloji
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı