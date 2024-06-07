Beşiktaş'ta kıyı temizliği yapıldı

Etkinlik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve İSTAÇ tarafından düzenlendi ve ekosisteme zarar veren atıklar sergilenerek çevre bilincinin artırılması amaçlandı. Çıkarılan atıklar arasında şişe ve poşet gibi maddeler yer alırken, daha ilginç atıklar da bulundu.

Etkinlik sırasında bir gelin ve damadın, denizden çıkarılan atıkları dekor olarak kullanarak fotoğraf çektikleri görüldü, bu da etkinliğe dikkat çeken bir anekdot olarak kayıtlara geçti. Sualtı Arama Kurtarma Amiri Nurettin Ünal, her geçen yıl çevre farkındalığının arttığını ve bu sene bölgede çok az atık çıkardıklarını belirterek, böyle devam edilirse denizlerin tertemiz olacağını ifade etti. Kıyı temizliğinin ardından balıkadamlar suda Türk bayrağı açarak etkinliği sonlandırdı.