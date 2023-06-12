Beşiktaş'ta kombine yenileme dönemi başladı

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmaları için kombine yenileme dönemi başladı.

Beşiktaş'ta kombine yenileme dönemi başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre taraftarlar, 2023-2024 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynanacak iç saha karşılaşmalarını (UEFA Avrupa Konferans Ligi hariç) kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

Futbolseverler, yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr", "Passo Mobil" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek.

Kombine yenileme dönemi, 6 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

Yeni sezon öncesi 35 bin ile 4 bin 500 lira arasında belirlenen kombine yenileme fiyatları şöyle:

1. Kategori: 35 bin lira

102-125 Blok: 32 bin 500 lira

2. Kategori: 29 bin 500 lira

3. Kategori: 25 bin 500 lira

4. Kategori: 23 bin 500 lira

5. Kategori: 21 bin

6. Kategori: 18 bin 500 lira

Doğu üst: 12 bin 500 lira

7. Kategori: 6 bin lira

8. Kategori: 5 bin 500 lira

Kuzey Üst: 4 bin 500 lira. (AA)

Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Güney Kore'den Çin'e uyarı Dünya
Güney Kore'den Çin'e uyarı
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal Ekonomi
Kritik asgari ücret toplantısı öncesinde dikkat çeken sinyal
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı Ekonomi
İslam Memiş dolarda bu hafta olacakları gün vererek açıkladı
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları Teknoloji - Otomotiv
Türkiye’de satılan en ucuz Sedan otomobiller açıklandı. İşte otomobil modelleri ve fiyatları
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir? Keşfet
Doğum ayı çiçeği nedir? Doğum ayına göre hangi ay hangi çiçektir?
İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu Güncel
İstanbul Valisi'nden 'kumanya' açıklaması. Polise verildiği iddia edilen kumanya gündem olmuştu
Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor Dünya
Hindistan büyük fırtınaya hazırlanıyor