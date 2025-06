Beşiktaş'ta kongre günü: 'Her sene 50 milyon euro faiz...'

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda saat 10.50'de başladı.

Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

'GÜNDE 125 BİN EURO...'

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Adalı'nın açıklamaları şöyle:

“Beşiktaşımız tarihi boyunca zorlu süreçlerden geçmiş, ülkemizin en köklü ve en güçlü spor kulübüdür. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü şekilde ayağa kalkmıştır. İşte yine öyle bir dönemdeyiz. İlk günden beri camiamızı ısrarla söylediğim bir şey var, alacağımız her kararda şeffaflık bir numaralı unsurdur. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum. Geçmişte yaşananlardan dolayı da hak veriyorum. İşte tam bu güven ve itibar kaybını gördükten sonra geleceğimizle ilgili kararları hep birlikte vermek istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kuruluna ait projelerdir. Başarısı sadece Beşiktaşımıza yazılacaktır.

Biz bu kongre için hazırlıklarımızı yaparken sizlerin önerilerini dikkate alarak ilerledik. Camiamızdan gelen tavsiyelere kulak verdik. Denetim kurulumuza da teşekkür ederim. Bizimle birlikte tüm konular üzerine değerlendirmeler yaptılar. Raporlarını bizimle ve kamuoyuyla paylaştılar. Herkesin bilmesini isterim ki camiamızın katkılarını önemsiyoruz. Bugün onaya sunulacak konularla ilgili detaylı bilgileri verdim. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Kulübümüzün iletişim kanallarından düzenli bilgilendirmeler yapıldı.

Bugünkü kongremizin yapılış gerekçesi gayrimenkul projeleridir. Beşiktaşımızı mali bağımsızlığa ulaştıracak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerinden 50 milyon euronun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin euro faizin bitmesidir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Sürdürülebilir sportif başarı ve ambargo koyulacak şampiyonlukların habercisi olacaktır. Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. Dikilitaş projesi önümüzde duruyor. Sizlerden isteyeceğimiz diğer yetkilerle teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Bir türlü çözülemeyen konularımız var. Biz hep olumsuz kelimelerle ve şikayetlerle anıyoruz. Haklarımızı en iyi koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde etmek istiyoruz. Üç taşınmazımızı da davalardan kurtarıp kulübümüze düzenli gelir sağlar hale getirmemiz lazım."