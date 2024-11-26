Beşiktaş’ta kongre hesapları karıştı. Hasan Arat’ın durumu belirsiz

Sezona büyük umutlarla başlayan Beşiktaş’ta tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Teknik Direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah beyazlı yönetim kadroya Rafa Silva, Immobile ve Paulista gibi yıldız oyuncuları kattı. Süper Kupa’da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lige de iyi bir giriş yaptı. Ancak son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah beyazlılar, lider Galatasaray’ın 13 puan gerisine düştü.

Son olarak Göztepe karşısında 2-0 öndeyken alınan 4-2’lik mağlubiyet sabırların taşmasına neden oldu. Siyah beyazlıların öne geçmesine rağmen oyunda üstünlüğü koruyamaması ve gelen ağır mağlubiyet hem Hasan Arat yönetiminin hem de Teknik Direktör van Bronckhorst'un hedef haline gelmesine neden oldu.

KONGRE HESAPLARI KARIŞTI

Beşiktaş’taki büyük çöküş kongre hesaplarının da karışmasına neden oldu. Mayıs ayında yapılması beklenen kongrede Başkan Hasan Arat’ın aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Göztepe maçı öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Arat, adaylık sorusu üzerine bu konunun gündemlerinde olmadığını vurgulamıştı. Arat’ın açıklaması aday olmayacağı ve başkanlığı bırakacağı yorumlarına neden oldu.

Öte yandan son dönemde adaylık için mevcut yönetimden Hüseyin Yücel ve Mete Vardar’ın isimleri geçiyor. Bir önceki seçimde Arat’a kaybeden Serdal Adalı’nın da yeniden aday olmak için girişimlere başlaması bekleniyor.