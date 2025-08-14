Beşiktaş'ta korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Beşiktaş’ta 5 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta çıkan yangın, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlembik Sokak üzerinde meydana geldi. sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yaşayan karı koca çift dumandan etkilenirken kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı.

Çiftin evinde beslediği kediler de ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kadın, daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye sevk edildi.

