Beşiktaş’ta kötü gidişi durdurulamıyor. Gözler seçim sonrasına çevrildi

Sezona büyük beklentilerle başlayan Beşiktaş’ta yaşanan kötü gidiş bir türlü durdurulamıyor. Süper Kupa'da Galatasaray’ı 5-0 mağlup eden siyah beyazlılar, sezon başında takıma katılan Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldız oyuncuların gelişi ile birlikte şampiyonluk yarışındaki umutlar arttı. Ancak Beşiktaş, son 4 yılda olduğu gibi şampiyonluk yarışından daha Aralık ayında koptu. Son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen siyah beyazlılar, 16 haftada sonunda 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sezona Giovanni Van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar sonrası Hollandalı teknik adam ile yolları ayırdı. Takımın başına geçen Serdar Topraktepe de kötü gidişi durduramadı. Siyah beyazlılarda yaşanan büyük yönetim krizi ile birlikte Hasan Arat Başkanlıktan istifa etti. Beşiktaş’ta 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı başkanlık için mücadele edecek.

Seçim sonrası takımın yeni teknik direktörünün belli olması beklenirken en büyük adayın Sergen Yalçın olması bekleniyor. İki başkan adayı da takımın başında Sergen Yalçın’ı görmek istediğini açıklamıştı.

FUTBOLCULAR TATİLDE

Tarihinin en kötü sezonlarında birini yaşayan Beşiktaş büyük sorunlarla uğraşmasına rağmen yerli ve yabancı oyuncuların bazıları 27 Aralık'ta başlayacak ikinci yarı çalışmaları için verilen 5 günlük arayı değerlendirmek için İstanbul'dan ayrıldı. Siyah beyazlı futbolcular 27 Aralık Cuma günü İstanbul'a dönecek.

GEÇEN SEZONU ARIYOR

Beşiktaş'ın altyapısından çıkarak formayı almayı başaran Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın altında kaldı. Alanyaspor maçında en uçta görev yapan Semih Kılıçsoy, mücadelede beklentileri karşılayamadı ve etkisiz kaldı. Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 23 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.