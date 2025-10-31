Beşiktaş Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Şeçil Aygül'ün görevine karşılıklı anlaşma ile son verildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş yönetiminde uzun süredir görev yapan Seçil Aygül, 2015'ye Mali İşler Direktörlüğü görevine getirildi. Aygül, 2019'da ise Beşiktaş Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü oldu.