Süper Lig'de sahasında oynadığı Fenerbahçe derbisini kaybeden Beşiktaş'ta büyük bir üzüntü yaşanırken, başkan Serdal Adalı'dan flaş bir karar geldi. Genel kurul ve derbinin ardından kızgın olan, büyük üzüntü yaşayan başkan Serdal Adalı'nın dün kulübe gitmediği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta kriz! - Resim : 2

SERDAL ADALI'DAN TOPLANTI KARARI!

Beşiktaş camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 18.00'de yönetimini toplantıya çağırdı. Büyük umutlarla başkanlık koltuğuna oturan ve camiaya başarı sözü veren Adalı'nın bu toplantıda nasıl bir karar alacağı merakla beklenmeye başlandı.

