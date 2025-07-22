Beşiktaş'ta kriz! O oyuncu gitmek için servet istiyor

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Alex Oxlade Chamberlain tedavi için gittiği ülkesi İngiltere’den döndü ve yeniden takımla antrenmanlara başladı .Siyah-beyazlı yönetim iki sezondur göndermeye çalıştığı İngiliz futbolcuyu bir türlü ayrılığa ikna edemiyor.

32 yaşındaki Chamberlain, sezon sonu bitecek sözleşmesini feshetmek için net 2.5 milyon euro (yaklaşık 117 milyon lira) istiyor. Siyah-beyazlılar ise 1.5 milyon eurodan yukarı çıkmıyor.

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TALİBİ DE YOK

Hiçbir talibi olmayan Oxlade Chamberlain’in 1.5 milyon euro fesih tazminatını kabul etmemesi halinde takımda kalacağı ancak yeni sezon için TFF’ye verilecek A takım listesine yazılmayacağı öğrenildi. Anlaşma sağlanamaması durumunda İngiliz oyuncunun kadro dışı bırakılmasının da gündemde olduğu iddia edildi.

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