Beşiktaş’ta olağanüstü genel kurul

Beşiktaş’ın olağanüstü genel kurulu ICC İstanbul Kongre Merkezi Oditoryumu’nda yaklaşık 3 bin 500 üyenin katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza’nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin bulunduğu maddeler üyelerin oylarına sunuldu. Serdal Adalı ve yönetiminin son günlerde sıklıkla dile getirdikleri ve Beşiktaş’ın ekonomik darboğazdan çıkış reçetesi olarak gördükleri Dikilitaş projesi oylandı. Genel kurulda proje, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulunun ikinci gündemi gayrimenkul projeleri için yönetimin kurulunun istediği yetkiyi içeren beşinci madde oy çokluğuyla kabul edildi. Üçüncü oylamada Beşiktaş’ın Akaretlerde ki BJK Plazı’yı uzun süreli kiralamaya izin veren 6. madde de oy çokluğuyla onaylandı. Yönetimin Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş de ki hisse oranı yüzde 51’in altına düşmemek kaydıyla para ve sermaye piyasalarında halka açıklık oranının değiştirilmesi ve işlem yapılmasına yönelik yetki de oy çokluğuyla kabul gördü.

Gelelim genel kurulda üyelerin onay vermediği maddelere. Bir önceki yönetimin peşine düştüğü ve mahkemelik olunan Fulya projesine onay çıkmadı. Genel kurulda ilgili maddeye istenen yetki oy çokluğuyla kabul edilmedi. Serdal Adalı yönetimi, Fulya’daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili yetki istemişti. BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi içerisinde bulunan ofisin kiralanmasıyla ilgili uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili oylamaya sunulan madde de oy çokluğuyla reddedildi. Serdal başkan şu an içeride kiracı pozisyonunda olan firma ile yaşanan sıkıntıları bildiği halde bu maddeyi nasıl olur da genel kurula getirir anlamış değilim. Beşiktaş’ın olağanüstü genel kurulunda 4 madde onay aldı, 2 madde onay alamadı ve genel kurul geride kaldı. Beşiktaş’ın tek bir çaresi var oda birlik ve beraberliğin tesis edilmesi. Başka çare yok. Beşiktaş’ın an itibarı ile sokağa atacak 1 lirası bile yok.

Olağanüstü genel kurul bitti, ilk iş futbol takımının ayağa kaldırılması gerekiyor. Oyuncu kalitesi olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Beşiktaş formasını hak etmeyen oyuncular hemen yollanmalı. Bir daha o formayı ancak rüyalarında görürler. Nokta atışı kaliteli, takıma katkı verecek oyuncular transfer edilmeli. Bu sayede yarışmacı takım kurulur. Başkan Serdal Adalı olağanüstü genel kurulda istediği yetkilerin çoğunu aldı, bakalım dediklerini yapıp eski günlerde ki Beşiktaş’ı bizlere izlettirebilecek mi! Hep beraber göreceğiz.