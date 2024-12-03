Beşiktaş'ta olağanüstü kongre. Fikret Orman adaylık için şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre. Fikret Orman adaylık için şartını açıkladı

Beşiktaş eski başkanlarından Fikret Orman, olağanüstü kongrede aday olmak için şartını açıkladı. Orman aday çıkmaması halinde Beşiktaş başkanlığına hazır olduğunu söyledi.

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığı için tekrar aday olabileceğini açıkladı.

Orman, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

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"ADAY ÇIKMAZSA..."

Olağanüstü kongrede aday olmayacağına dair gelen soru üzerine konuşan Fikret Orman kararını açıkladı. Orman ancak kimsenin aday olmaması halinde aday olacağını söyledi.

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İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum. Hüseyin şimdi Beşiktaş'a bu kadar para harcadı, bir şeyler yaptı. Ben şimdi Hüseyin'in karşısına çıkıp aday mı olacağım. Serdal Adalı da bir gün bu kulübe başkan olmalı. Onun da sevenleri var."

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