Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim bile belli oldu

Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet ve kötü oyun sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu sallanıyor. Kara-Kartal, için bomba etkisinde bir iddia gündeme geldi.

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BEŞİKTAŞ İÇİN NURİ ŞAHİN VE SERGEN YALÇIN İDDİASI

Sözcü'de yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ta tüm kredisini tüketti. Siyah-beyazlı yönetimin içinde Nuri Şahin isminin konuşulmaya başlandığı belirtildi.Kulislerde Beşiktaş'ın yapacağı yeni transferlere Nuri Şahin'in karar vermesi gerektiğinin bile dile getirildiği belirtildi.

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Ayrıca Serdal Adalı'nın aklında Sergen Yalçın'ın da olduğu ancak Nuri Şahin isminin bir adım öne çıktığı vurgulandı.Yönetimin Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırması durumunda Nuri Şahin ya da Sergen Yalçın arasında karar verileceği iddia edildi.

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