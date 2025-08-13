Beşiktaş'ta öncelik sol kanat! İşte istenen isim

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta öncelik sol kanat! İşte istenen isim

Sol kanat için Jadon Sancho ile görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen Beşiktaş'ın listesinin başındaki isim belli oldu.

Yeni sezonda Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

Kanat arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda öne çıkan ismi, İtalya ekibi Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente oldu.

10-001.jpg

Beşiktaş yönetiminin Serie A kulübü ile temasa geçtiği öğrenilirken, Lauriente için 15-20 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli talep edildiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan oyuncu deride bıraktığımız sezon 34 maçta 19 gol, 6 asistlik katkı vermişti.

