Beşiktaş'ta öncelik sol kanat! İşte istenen isim

Yeni sezonda Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor.

Kanat arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda öne çıkan ismi, İtalya ekibi Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente oldu.

Beşiktaş yönetiminin Serie A kulübü ile temasa geçtiği öğrenilirken, Lauriente için 15-20 milyon Euro aralığında bir bonservis bedeli talep edildiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan oyuncu deride bıraktığımız sezon 34 maçta 19 gol, 6 asistlik katkı vermişti.