Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek

Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta Onuachu transferi için kritik görüşme: Son karar verilecek

Ara transferde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş’ın listesinin üst sıralarında Onuachu yer alıyor. Siyah beyazlılarda transfer için kritik görüşme bekleniyor. Görüşmede son kararın verileceği öğrenildi.

Beşiktaş, kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Birçok bölge için geniş bir oyuncu listesi hazırlayan siyah-beyazlılarda öncelik ise mevcut kadrodaki yabancı futbolcu sayısını azaltmak. Kartal, yabancı çıkışı yaptıkça yeni transferlerini açıklamayı planlıyor.

Beşiktaş’ın transfer hedefleri arasında bulunan oyunculardan biri de İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton’da top koşturan Paul Onuachu. Başkan Serdal Adalı, 30 yaşındaki futbolcu için ilk görüşmeyi 15 gün önce gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı, golcü futbolcuyla ilgilendiklerini ancak ilk aşamada futbolcu satışı yapmaları gerektiğini belirtti.

İlk görüşmenin ardından iki taraf arasında birkaç görüşme daha yapılsa da transferde resmi teklif aşamasına geçilemedi.

Mevcut kadrodan yabancı futbolcu çıkışı yapılamaması, görüşmelerin ilerleyememesindeki en büyük etken. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre ise Başkan Adalı, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonra kararını verecek.
Adalı - Solskjaer görüşmesinin yanı sıra kaç yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı ve mali şartlar da Paul Onuachu transferinde belirleyici olacak.

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