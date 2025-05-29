Beşiktaş’ta operasyon başladı: 3 yıldızın bileti kesildi

Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olarak 3’üncülük şansını zora sokan Beşiktaş’ta yeni sezon kadro çalışmaları da başladı. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimlerle ayrılık görüşmeleri başlıyor.

Transferde 6 tane kalitesi tartışılmayacak ismi kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Alman Scouting Direktörü Eduard Graf’la hem kadroya yapılacak takviyeler hem de gönderilmesi planlanan oyuncularla ilgili fikir alışverişinde bulunuyor.

3 İSMİN MENAJERİ ÇAĞIRILDI

Maliyeti yüksek ve verim alınamayan oyuncuları elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş’ta ilk etapta Oxlade Chamberlain, Al Musrati ve Joao Mario gözden çıkarıldı. Beşiktaş yönetimi bu oyunculara kulüp bulunması için menajerlerini çağırdı. Ayrıca Genoa’ya kiralık gönderilen Jean Onana’nın 1.2 milyon euro satış opsiyonu kullanılmazsa bu oyuncu ile de sözleşme fesih görüşmeleri başlayacak.

Sezonu 19 gol, 4 asistle noktalayan Ciro Immobile’nin durumu ise henüz netlik kazanmış değil. Siyah-beyazlıların, koşulların oluşması halinde yıllık garanti ücreti 6 milyon euro olan İtalyan golcüyle yolları ayırmayı planladığı aktarıldı.