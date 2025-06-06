Beşiktaş’ta operasyon başlıyor: Solskjaer’den 15 oyunculuk liste!

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Beşiktaş’ta operasyon başlıyor: Solskjaer’den 15 oyunculuk liste!

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, takımda düşünmediği 15 oyuncunun listesini yönetime bildirdi. Yönetim bu futbolculara takım arayışına başladı.

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Beşiktaş’ta kadro planlama çalışmaları tamamlandı. Takıma net katkı yapacak transferler gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlılar takımdan ayrılacak oyuncuları da belirledi.

Teknik direktör Solskjaer’in sunduğu rapora göre sezonu başka takımlarda kiralık geçiren Al Musrati, Jackson Muleka, Jean Onana, Demir Ege Tıknaz, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin, Can Keleş ve Azad Demir yeni sezonda kadroda düşünülmüyor.

Norveçli çalıştırıcının bu isimler dışında sık sık sakatlık problemi yaşayan Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onur Bulut ve Salih Uçan’ı kadroda düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcını soru işareti oluşturan oyuncular hakkındaki kararını ise kamptan sonra vereceği ifade edildi.

Solskajer'in dinamik ve koşan bir takım oluşturmak istediği, bu nedenle bu profillere uymayan futbolcularla vedalaşılacağı belirtildi.

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