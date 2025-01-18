Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak ayrılık ihtimali

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak ayrılık ihtimali

Beşiktaş’ta ortaya çıkan bir sürpriz ortalığı karıştırdı. Siyah beyazlılarda beklenmeyen bir ayrılığın yaşanması ihtimalini Fransız basını duyurdu.

Beşiktaş’ta teknik direktör sorunun çözülmesi ile birlikte gözler ara transfere çevrildi. Ancak siyah beyazlılarda sürpriz bir şekilde çıkan ayrılık ihtimali ortalığı karıştırdı.

L'equipe gazetesinin haberine göre PSG, Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferini gerçekleştirebilmesi için Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağırabilir.

Oyuncu kiralama limitine ulaşan Fransız devi, Cher Ndour'u geri çağırıp anlaşmaya vardığı bir İtalyan ekibine satacak ve böylece Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferindeki engel kalkacak.

20 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 21 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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