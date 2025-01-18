Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak ayrılık ihtimali

Beşiktaş’ta teknik direktör sorunun çözülmesi ile birlikte gözler ara transfere çevrildi. Ancak siyah beyazlılarda sürpriz bir şekilde çıkan ayrılık ihtimali ortalığı karıştırdı.

L'equipe gazetesinin haberine göre PSG, Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferini gerçekleştirebilmesi için Cher Ndour'u Beşiktaş'tan geri çağırabilir.

Oyuncu kiralama limitine ulaşan Fransız devi, Cher Ndour'u geri çağırıp anlaşmaya vardığı bir İtalyan ekibine satacak ve böylece Randal Kolo Muani'nin Juventus'a transferindeki engel kalkacak.

20 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 21 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.