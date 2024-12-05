Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak iddia: Hasan Arat, Hüseyin Yücel’e başkanlık sözü verdi mi?

Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın Başkan seçilmesinin üstünden 1 yıl geçmeden büyük bir yönetim krizi çıktı. Arat, çıkan kriz sonrası öne Futbol A.Ş.’den ardından ise başkanlık görevinden istifa etti. Hüseyin Yücel’in başında olduğu yönetim, kulübü 29 Aralık’ta olağanüstü seçime götürme kararı aldı. Beşiktaş’ta mayıs ayında ise olağan seçim yapılacak. Hüseyin Yücel, 29 Aralık’ta yapılacak seçimde aday olduğunu açıklarken başka aday henüz çıkmadı. Siyah beyazlılarda asıl başkanlık yarışının mayıs ayında yaşanması bekleniyor.

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİA

Samet Aybaba ve Brad Fiedel’ın görevinden alınması ile çıkan büyük krizin yaşandığı Beşiktaş’ta ortalığı karıştıracak bir iddia çıktı.

Milliyet’ten Mustafa Anıklı’nın haberine göre Hasan Arat, Hüseyin Yücel’e ‘Başkanlık’ sözü verdi. Arat’ın geçen yıl seçildiği genel kurul öncesinde Hüseyin Yücel’e 6 ay sonra başkanlık sözü verdiği iddia edildi. Ancak bu sözün yerine getirilmemesi sonrası Yücel’in isyan bayrağını çektiği belirtiliyor.

Yücel’in yöneticilerin bulunduğu ortamda isyan ettiği ve kendisine verilen sözün tutulmaması nedeniyle büyük tepki gösterdiği öğrenildi.

'6 AYDIR BEKLİYORUM'

Hasan Arat'ın seçildiği 3 Aralık 2013'teki genel kurul öncesinde Hüseyin Yücel'in, Hasan Arat'tan "Başkanlık" sözü aldığı, bundan dolayı isyan ederek, "6 aydır bekliyorum. Fakat bırakmadın. Eğer sen bırakmıyorsan, ben bırakayım" diye sitemde bulunduğu ifade edildi. Bilindiği gibi Arat da Yücel'e, önce Futbol A.Ş. Başkanlığını bıraktığı, bunun iki gün sonrasında, kulüp başkanlığından istifa ederek, Hüseyin Yücel'in teknik olarak başkan olmasının yolunu açmıştı.