İstanbul’un Beşiktaş'ta meydana gelen kazada, Barbaros Bulvarı istikametinde hareket halinde olan bir İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

OTOBÜS KALDIRIMA ÇIKTI!

Kaza sonucu otobüs kaldırıma çıkarken çevredeki vatandaşlar tarafından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarla kaza yerine gelen polis ekipleri, otobüsün çevresine güvenlik şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. Kazaya ilişkin açıklama yapan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, hastaneye kaldırılan şoförün durumunun ciddi olduğunu belirtti.