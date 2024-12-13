Beşiktaş’ta park halindeki araç bir binanın bahçesine uçtu

Kaynak: DHA
Beşiktaş’ta park halindeki araç bir binanın bahçesine uçtu

Beşiktaş'ta freni boşalan park halindeki araç, yaklaşık 50 metrelik yokuştan inerek bahçeye uçtu.

Beşiktaş'ta içerisinden malzeme boşaltıldığı sırada freni boşalan park halindeki araç, yaklaşık 50 metrelik yokuşu inerek bir binanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan kimse olmazken binanın istinat duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi.

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Kaza saat 18.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Kardeşler Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Yokuş olan sokakta park halindeki 34 BG 3525 plakalı hafif ticari aracın, içerisinden malzeme boşaltıldığı sırada freni boşaldı. Sürücüsü olmadan yokuş aşağı yaklaşık 50 metre giden araç, yol kenarındaki demir korkulukları kırarak bir binanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan kimse olmazken, binada ve araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç etrafında şerit çekerek tedbir aldı.

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Kazayı gören Gözde Akdağlı, "Araba burada park halinde duruyordu. Arkadaş arabanın içinden malzeme almaya geldi, malzemesini aldı, kapıyı tam kapatırken araba aşağıya doğru kaydı. Arabada kimse yoktu, çocuk zaten arabanın yanındaydı, Allah’tan hiçbir şey olmadı kimseye" dedi.

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Hafif ticari aracın bahçesine uçtuğu binada yaşayan Banu Korcan ise, "Küçük bir demir tutuyor. Alt katta bahçede birinin balkonu var. Düşerse gümbür gümbür o bahçeye girecek. Şu anda da benim ebeveyn banyomun taşını zedelemiş durumda şu anda. Düşerse bütün alt katı götürür yani" şeklinde konuştu.

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