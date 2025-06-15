Beşiktaş'ta parola orta saha: İki hedef

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer listesinin üst sıralarına orta saha oyuncuları yazıldı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar, Legia Varşova’nın 20 yaşındaki ön liberosu Maxi Oyedele ile ilgileniyor. Beşiktaş dışında Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ve Bundesliga ekibi Wolfsburg da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.

Varşova ekibi, Oyedele’nin sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılanmasını bekliyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için de bütün şartları zorluyor.

Siyah-Beyazlılar’ın Anguissa için önerdiği 13 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedilmişti.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için üçüncü kez Napoli’nin kapısını çalacak.