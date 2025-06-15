Beşiktaş'ta parola orta saha: İki hedef

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta parola orta saha: İki hedef

Napoli forması giyen Anguissa için şartları zorlayan Beşiktaş, Polonya'dan bir orta sahanın daha peşine düştü.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta transfer listesinin üst sıralarına orta saha oyuncuları yazıldı.

Polonya basınında çıkan haberlere göre siyah beyazlılar, Legia Varşova’nın 20 yaşındaki ön liberosu Maxi Oyedele ile ilgileniyor. Beşiktaş dışında Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ve Bundesliga ekibi Wolfsburg da genç oyuncuyu yakından takip ediyor.

Varşova ekibi, Oyedele’nin sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesinin karşılanmasını bekliyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Beşiktaş, Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Andre Zambo Anguissa için de bütün şartları zorluyor.

Siyah-Beyazlılar’ın Anguissa için önerdiği 13 milyon euroluk teklif Napoli tarafından reddedilmişti.

Beşiktaş, Kamerunlu oyuncu için üçüncü kez Napoli’nin kapısını çalacak.

Son Haberler
Fenerbahçe ve Benfica maçına Şampiyonlar Ligi molası
Fenerbahçe ve Benfica maçına Şampiyonlar Ligi molası
Beyoğlu’nda kebapçıya kurşun! İkinci kez hedef oldu: Sebebi şoke etti
Beyoğlu’nda kebapçıya kurşun!
NBA'de devrim gibi karar: Artıyor
NBA'de devrim gibi karar: Artıyor
Babalar Günü’nde Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım!
Babalar Günü’nde Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım!
Futbolcuların talebine ret: Karar verildi
Futbolcuların talebine ret: Karar verildi