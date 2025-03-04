Beşiktaş’ta Paulista sevinci: Solskjaer zor kararın eşiğinde

Beşiktaş’ta sakatlığı sebebi ile bir süredir takımdan ayrı kalan Paulista kadroya girmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılarda bir yandan tecrübeli oyuncunun dönüşü sevindirirken diğer yandan ise Teknik Direktör Solskjaer zor kararın eşiğine geldi.

Norveçli teknik adam bir yandan Paulista’yı ilk 11’e alıp almamayı düşünürken diğer yandan da tribünde kimleri oturtacağını düşünüyor. Solskjaer, elindeki yabancıların 12’sini kadroya yazarken 2’sini ise tribüne göndermek zorunda kalacak.

Ayrıca gribal enfeksiyon nedeniyle bir türlü kadroya giremeyen Elan Ricardio’nun da iyileşmesi ile kadroya girmesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın Gaziantep FK maçı için son kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

SAVUNMADAKİ DEĞİŞİM GÖZE ÇARPTI

Öte yandan Beşiktaş’ta Paulista’nın yokluğuna rağmen savunmadaki değişim göze çarpıyor. Siyah beyazlılarda üst üste gelen 6 galibiyet yüzleri güldürürken savunmadaki performansın artması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Beşiktaş 9 maçta sadece Twente’ye mağlup olurken bu süreçte 18 gol attı ve kalesinde sadece 6 gol gördü.

Beşiktaş, Süper Lig'de toplamda 23 gol yerken bu alanda Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda bulunuyor.