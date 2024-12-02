Beşiktaş'ta puan kaybı devam ediyor! Hatayspor 1-1 Beşiktaş

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Serdar Topraktepe'nin yönetiminde Hatayspor'a konuk oldu. Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı Kadir Sağlam yönetti.
İlk yarısının 1-1 sonuçlandığı maçta skor ikinci yarıda da değişmedi. Hatayspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
GOL DAKİKALARI!
Maçın 29. dakikasında topla buluşan Görkem Sağlam, Hatayspor'u Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. Beşiktaş, 41. dakikada yıldız golcüsü Ciro İmmobile ile Hatayspor karşısında beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.