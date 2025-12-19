Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı öncesi Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; takıma geri dönme isteği Sergen Yalçın tarafından kabul edilen Rafa Silva, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek kampa katıldı.

Portekizli yıldızın yarın oynanacak Rizespor maçında kadroda olması bekleniyor.

Geçtiğimiz haftaTrabzonspor maçı öncesi Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın neden kadroda olmadığına yönelik yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok."