Beşiktaş’ta Rafa Silva seferberliği: Derbide forma giyebilecek mi?

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Beşiktaş’ta Rafa Silva seferberliği: Derbide forma giyebilecek mi?

Beşiktaş’ta İstanbulspor maçında Rafa Silva’nın sakatlanması büyük endişeye neden oldu. Sağlık ekibi yıldız oyuncu için seferber olurken Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

Beşiktaş, Süper Lig’de Cumartesi günü sahasında Galatsaray’a karşı çok önemli bir derbi maçına çıkacak. Siyah beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek son haftalardaki düşüşüne son vermek istiyor.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına bugün basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Solskjaer, derbi gününe kadar tempoyu kademeli olarak artırarak takımını hazırlayacak. Norveçli teknik adam önümüzdeki günlerde özellikle teknik ağırlıklı çalışmalara ağırlık verecek.

RAFA SİLVA İÇİN SEFERBER OLDULAR

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi sakat oyuncuların durumu merak ediliyor. Siyah beyazlıların İstanbulspor’a karşı oynadığı hazırlık maçında Rafa Silva’nın sakatlanması büyük endişeye neden oldu. Yıldız oyuncunun derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi adeta seferber oldu. Siyah byeazlılarda Rafa Silva dışında sakatlıkları bulunan Svensson, Mert Günok, Onut Bulut ve Chamberlain’in de tedavileri devam ediyor. Gelen bilgilere göre Rafa Silva’nın derbide forma giyme ihtimali yüksek görülüyor.

Chamberlain’in ise dev mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

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