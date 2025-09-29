Beşiktaş'ta Rafa Silva seriye bağladı, Cerny ilki yaşadı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor karşısında Rafa Silva ve Vaclav Cerny’nin golleriyle ilk 10 dakikada iki farklı öne geçti.

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında evinde Kocaelispor’u ağırlayan Beşiktaş karşılaşmaya Rafa Silva ve Cerny’nin golleriyle hızlı başladı.

BEŞİKTAŞ 10 DAKİKADA 2 GOL BULDU

Son oynanan Kayserispor maçında hat-trick yapan Rafa Silva, Kocaelispor’a karşı da 3. dakikada ağları havalandırdı.

Bu golden yalnızca 7 dakika sonra ise Kocaelispor kalecisi Jovanovic’in büyük hatasını takipçiliğini konuşturarak gole çeviren Vaclav Cerny farkı 2’ye çıkardı.

Rafa Silva 5. Süper Lig maçında gol sayısını 4’e yükseltirken yeni transfer Cerny ise siyah beyazlı formayla ilk golünü attı.

