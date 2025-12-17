Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumu hakkında konuşan Adalı, "Durumu belirsiz. Teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz. Veren alır. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. 'Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız' dedim. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" dedi.

'BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE RİZESPOR'A OYNANAN OYUN VAR'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile geçen hafta yapılan görüşmeye de değinen Serdal Adalı şunları söyledi: "Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil. Sorun Merkez Hakem Kurulu'nun yapısında. TFF görüşmemde bana lazım olan MHK Başkanı'ydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. VAR için yabancı eğitimciler var. 1,5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Bizim sinir uçlarımızla oynuyorlar."