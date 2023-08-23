Beşiktaş'ta Ramos istifası. Serhan Çetinsaya depremi

Beşiktaş'ta Ramos'un transfer edilmemesine kızan asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifa kararı aldığı ileri sürüldü.

Beşiktaş'ta Ramos istifası. Serhan Çetinsaya depremi

Beşiktaş'ta Ramos transferinden vazgeçilmesine kızan asbaşkan Serhan Çetinsaya'nın istifa kararı aldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Çetinsaya'nın istifa kararı almasının arkasındaki nedenin Sergio Ramos transferinde masadan kalkılmasının olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Galatasaray’dan 16 milyon euro isteyen Sergio Ramos ve ağabeyini, 13 milyon euroya ikna etti.

İddiaya göre Çetinsaya, yönetim kurulunu da “Bu transferin tüm maliyetini şahsi olarak üstleneceğim” diyerek ikna etti.

Sergio Ramos cephesi Serhan Çetinsaya’yı İspanya’ya davet etti.

Çetinsaya, Ramos’la birlikte Türkiye’ye dönme planı yaparken, Beşiktaş’ın “Talisca ve Sergio Ramos transferlerini gerçekleştirmiyoruz” açıklaması geldi.

Açıklamaya kızan Serhan Çetinsaya, sabah erken saatlerde yönetim grubuna istifa edeceğini aktardı.

Ancak henüz istifasını yazılı olarak sunmadı.

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