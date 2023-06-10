Beşiktaş'ta Redmond gelişmesi. Önerilen maaş belli oldu

Yeni sezon çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, Nathan Redmond'u takımda tutmak için uğraşıyor.

Redmond, geçen sezon gösterdiği başarılı performansla kadronun önemli isimlerinden birisi olmuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta İngiliz futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

Ödenmesi planlanan maaşın ise sezon başı maaş olarak 1.8 milyon euro ödenmesi düşünülüyor.

TALİPLERİ ÇOK

Bonservisi elinde olan futbolcuya birçok kulüpten ilgi var. 29 yaşındaki oyuncunun önceliğinin İngiltere Premier Lig olduğu kaydedildi.

Redmond, 29 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkıyla oynadı.