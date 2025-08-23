Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı ve milli beki İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından bir de ayrılık yaşanması gündeme geldi.

Beşiktaş altyapısından yetişen ve üç sezon önce Beşiktaş'a 4 milyon euro bonserbis geliri kazandırarak Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için ödenecek rakam belli oldu.

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki sol bek için İskoç ekibine yaklaşık olarak 5 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Transferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesiTransferi resmen duyurdular! Alexander Sörloth yıllar sonra Süper Lig'e dönüyor: Ezeli rakibe imza an meselesi

k-001.jpeg

Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"Nene'yi yakın tanıyan isimden olay yorum! "Fenerbahçe kelepir fiyata aldı"

EMRECAN TERZİ'YE YOL GÖZÜKTÜ

Beşiktaş'ta Rıdvan'ın geri dönmesi ile birlikte Emrecan Terzi'nin Beşiktaş'tan ayrılması gündemde.

Emrecan'ın kiralık olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe ligde ilk 3 puanının peşinde! 2 eksik varFenerbahçe ligde ilk 3 puanının peşinde! 2 eksik var

Yeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürpriziYeniden İsmail Kartal! Resmen duyurdular: Süper Lig'de yılın sürprizi

Süper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyorSüper Lig asıl şimdi başlıyor! Memphis Depay geliyor

Son Haberler
Van'da caddeler yeniliyor!
Van'da caddeler yeniliyor!
Kanser tespitinde elmaslı dönem! Alerji sorunu olanlar yaptıracak! "Çok hassas ve güvenli"
Kanser tespitinde elmaslı dönem! Alerji sorunu olanlar yaptıracak! "Çok hassas ve güvenli"
Şişli'de eşini geri getirmek istedi, kurşunların hedefi oldu! Şüpheli tanıdık çıktı
Şişli'de eşini geri getirmek istedi, kurşunların hedefi oldu! Şüpheli tanıdık çıktı
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sonrası ayrılık!
Sındırgı’da deprem tarihi camiyi vurdu!
Sındırgı’da deprem tarihi camiyi vurdu!