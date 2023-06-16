Beşiktaş'ta Romain Saiss ayrılıyor

Beşiktaş’ta gelecek sezon planlamaları kapsamında gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni bir yapılanmaya gitmek için pek çok oyuncusuyla yollarını ayırmasını bekleyen siyah-beyazlılarda, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Romain Saiss’e Fransa’dan talip çıktı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Fransa basınından RMC Sport’un haberine göre Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’nın Beşiktaş’ın Faslı stoperi Romain Saiss’e 2+1 yıllık bir sözleşme önerdiği yıldız futbolcunun da Marsilya’nın bu teklifi sonucunda takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

4 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Haberde ayrıca siyah-beyazlılar ile Marsilya arasında ilk görüşmenin gerçekleştiği Beşiktaş yönetiminin oyuncunun transferi karşısında 4 milyon Euro talep ettiği bildirildi.

PERFORMANSI

Romain Saiss bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.